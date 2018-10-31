Американское издание включило 14 российских вузов в рейтинг лучших университетов мира

В рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities, который составляет американское издание U.S. News & World Report, попали 14 российских вузов. Всего в рейтинге 1250 университетов из 60 стран мира.

Как следует из рейтинга, лучшая позиция среди российских высших учебных заведений у Московского государственного университета имени Ломоносова, который занял 275 место. Второе место и 419 строчку занимает национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. На третьем месте (433 строчка рейтинга) – Новосибирский государственный университет (НГУ).

Также в рейтинге Best Global Universities оказались Московский физико-технический институт (460-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (507-я позиция), Томский государственный университет (572-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет (619-я позиция), НИУ ВШЭ (653-я строчка), Казанский федеральный университет (788-е место).

Лидером в этом году стал Гарвардский университет (США), на втором и третьем месте – Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.

Рейтинг U.S. News Best Global Universities для американских университетов составляется более 30 лет. С 2014 года выпускается в международном формате.