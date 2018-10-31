В Индонезии нашли место падения Boeing 737 MAX. Военные обнаружили фюзеляж и отправили на место роботов

Место предполагаемого падения самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air обнаружили у берегов острова Ява в Индонезии. Спасатели заявили, что вероятнее всего нашли фюзеляж, заявил 31 октября глава Вооруженных сил страны Хади Тьяджанто.

Как сообщает Detik, глава ВС отметил, что информация требует подтверждения. Фюзеляж ищут подводные роботы с эхолотами.

Пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 разбился 29 октября через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту был 181 пассажир и 8 членов экипажа, все они погибли. Тела десяти жертв обнаружены в ходе поисково-спасательных операции.

В авиакомпании сообщали, что самолет был исправен. Позже появилась информация, что пилоты сразу после взлета запросили возможность вернуться в аэропорт. Лайнер эксплуатировался с августа этого года. Это первая катастрофа самолета подобного типа.