Обстоятельства ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» изучит специальная комиссия. Она решит, поднимать док со дна или нет

Представители ВМФ и судоремонтного завода «Роснефти» войдут в комиссию для выяснения причин затопления плавучего дока ПД-50, где ремонтировали единственный в России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Об этом РБК 30 октября рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. Комиссия будет разбираться с причинами произошедшего, оценит ущерб и стоимость восстановительных работ. При этом пока, по словам Борисова, решение о том, будут плавдок поднимать со дна или нет, не принято. «Скорее всего, да», – предположил вице-премьер. Он также заверил, что пострадавшие получат компенсации.

После того, как ПД-50 ушёл под воду ночью 30 октября, в больницы были доставлены четверо — трое с переохлаждением, ещё один человек с травмой живота. Одного из работников найти не удалось. Во время происшествия на палубу ремонтируемого корабля «Адмирал Кузнецов» упал 70-тонный кран. Он приземлился в ту часть, где были сделаны технологические вырезы для погрузки крупногабаритного оборудования.

Предварительной причиной ЧП называют отключение электричества. В Россетях уверяют, что никаких аварийных ситуаций зафиксировано не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Авианосец был доставлен на 35-й судоремонтный завод. ОСК уверяет, что работы будут завершены в срок и корабль вернётся в строй в 2021 году — все оставшиеся работы можно сделать у причала. Проблемы могут возникнуть в будущем с ремонтом кораблей Северного флота — если док поднять не удастся, то ремонтировать их придется на Дальнем Востоке.