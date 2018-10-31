NONONONO Cat, звезда YouTube, умер в Перми. Зверь за 12 миллионов просмотров принёс хозяину шесть тысяч долларов

Кот, которого за странное мяуканье пользователи прозвали NONONONO Cat, умер от болезней и старости ещё летом этого года. О смерти звезды случайно узнали пермские журналисты.

О встрече корреспондента 59.ru с хозяином кота Маркиза, больше известного как NONONONO Cat, издание пишет 30 октября. Журналист узнал о смерти питомца, пока ехал в такси, водитель оказался владельцем звезды YouTube. Он рассказал, что зверь появился в семье ещё в 2002 году, ставший популярным ролик был снят ещё через два года, а выложен в сеть только в 2011-м. Хозяин предположил, что такие звуки кот издавал из-за страха — в момент записи он впервые увидел маленького ребенка. Ни до, ни после подобного «мяуканья» владелец не слышал. Коту было почти 16 лет, когда в конце июня этого года его из-за болезни пришлось усыпить.

После того, как ролик появился в сети, только за первую неделю он собрал шесть миллионов просмотров, его показывали на Animal Planet, в эфире телеканала «Ю» и на японском телевидении. На сегодняшний день его посмотрели больше 12 миллионов раз, YouTube за семь лет выплатил хозяину NONONONO Cat шесть тысяч долларов.