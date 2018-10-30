В Калифорнии нашли крупнейший в мире «детский сад для осьминогов»

Морские биологи обнаружили возле берегов Калифорнии крупнейший осьминожий «детский сад». Об этом 30 октября пишет N+1 со ссылкой на данные экспедиции Nautilus 2018.

Ученым удалось заснять на видео тысячи самок осьминогов, которые лежат на дне на глубине около трех километров и охраняют кладки яиц. «Из тысячи осьминогов плавали, может быть два или три. Я бы сказал, почти 99 процентов были самками, охраняющими кладки яиц», — рассказал один из биологов, Чад Кинг. По его словам, это крупнейший подобный «детский сад», который до сих пор удалось обнаружить ученым.

Экспедицию на исследовательском судне Nautilus организовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Цель ученых — исследовать подводные экосистемы вдоль западного побережья США, от Канады до Южной Калифорнии, а также вдоль западного побережья Гавайев. Напомним, ранее участникам экспедиции удалось заснять на видео редкого ушастого осьминога Дамбо.