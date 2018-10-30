Возгорание в стрелковом тире локализовано. На пожаре в Кронштадте работали 46 спасателей

Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнём в здании тира филиала Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА в Кронштадте к половине одиннадцатого вечера 30 октября. Пожар локализован, повышенный номер сложности отменён.

Как сообщает региональное управление МЧС, отказ от номера 1-бис был дан в 22:38, спустя час после прибытия первых машин на Флотскую улицу. Сведения о пострадавших не поступали, на месте работали 46 огнеборцев и 12 пожарных расчётов.

Фото: Подслушано в Кронштадте/vk.com

По информации МЧС, горел мусор на площади в 60 квадратных метров. По данным «Фонтанки», огонь занял 200 квадратных метров на территории 7-го военного городка Ленинградской военно-морской базы. Из здания вынесли баллоны с газом, произошло обрушение кровли. Повышенный номер сложности был присвоен из-за сильного ветра и угрозы перекидывания пламени на соседнее здание.