Бывший босс бостонской мафии убит в тюрьме. Джеймс Балджер был прототипом персонажей Джонни Деппа и Джека Николсона

В тюрьме штата Западная Виргиния убит гангстер Джеймс Балджер по кличке «Уайти» («Беляш»). Ему было 89 лет. Об этом 30 октября сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Балджер ранее был главой мафии Бостона, он входил в число самых разыскиваемых американских преступников. В новую тюрьму его перевели совсем недавно. По предварительной информации, гангстера убил неизвестный. Все обстоятельства преступления выясняет ФБР. В убийстве подозревают сокамерника Балджера, который был также связан с мафией.

Джеймса Балджера арестовали в 2011 году, а в 2013-м приговорили к двум пожизненным срокам за создание криминального сообщества и 11 убийств, совершенных с 1973 по 1985 годы. Боссом мафии он стал в 1979 году, когда полиция обезглавила преступный мир Бостона. В СМИ писали, что параллельно Балджер сотрудничал с ФБР и передавал спецслужбам информацию о своих конкурентах.

Гангстер стал прототипом для персонажа Джека Николсона в фильме «Отступники» 2006 года и персонажа Джонни Деппа в ленте «Черная Месса» 2015 года.