Водолазы Тихоокеанского флота совершили рекордное погружение почти на полкилометра

Подводники в водолазном колоколе впервые в истории Военно-морского флота России погрузились на глубину 416 метров с выходом на грунт. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Три дня они проходили компрессию в барокамерах под контролем специалистов, после чего отправились на глубину, где обследовали подводную акваторию и развернули Государственный флаг Российской Федерации. Также водолазы провели тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к макету условно аварийной подводной лодки», – рассказал «Российской газете» начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

В погружении принимали участие подводники Тихоокеанского флота, специалисты НИИ спасения и подводных технологий ВУНЦ ВМФ и военнослужащие отдельного экспедиционного отряда водолазов. Они использовали глубоководный водолазный комплекс ГВК-450. Спускали комплекс с борта спасательного судна «Игорь Белоусов».