Дело о гибели заслуженной балерины Мариинки под колесами стритрейсера на Невском дошло до суда

В Петербурге рассмотрят уголовное дело стритрейсера Ивана Ярочкина, под лозунгом «Давай нормально дубаснем» сбившего заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову.

Дело Ярочкина с утвержденным обвинительным заключением поступило 30 октября, следует из картотеки Куйбышевского районного суда.

По версии следствия, вечером 18 июня 2018 года Ярочкин на «Тойоте Супра» совершил наезд на Искандерову, переходившую Невский проспект по пешеходному переходу и не успевшую дойти по зеленому сигналу до тротуара несколько метров. Уголовное дело расследовали по статье 264 часть 3 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как предписывает пункт 14.3 правил дорожного движения, на регулируемых пешеходных переходах водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части, даже если ему, водителю, горит «зеленый».

Ольга Искандерова — заслуженная балерина РСФСР, старейший педагог Мариинского театра. Погибла за два месяца до 75-летия.