В Кронштадте горит оружейный склад в военном городке ЛенВМБ

Серьезный пожар тушат вечером 30 октября на территории Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте. Горит стрелковый тир центра морской и физической подготовки ЦСКА.

Как уточнили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, сообщение об охваченном пламененем доме №4 по улице Флотской поступило в 21:35 понедельника, 30 октября. На место направлены подразделения по номеру 1, что говорит о серьезности возгорания. Из-за угрозы распространения огня на соседнее нежилое здание пожару присвоен повышенный уровень 1-Бис, информирует ведомство, уточняя, что, по их данным, «в капитально-ремонтируемом здании размером 10х20 метров происходит горение мусора на площади 60 кв.метров».

По информации «Фонтанки», спасатели работают на территории 7-го военного городка Ленинградской военно-морской базы, площадь возгорания составляет более 200 квадратных метров. Тушение осложняет сильный ветер. Эвакуированы трое военнослужащих.

По уточненным данным, горит одноэтажное здание тира филиала Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА. Произошло обрушение кровли. Из огня вынесли четыре газовых баллона.