«Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне “господин полицейский”». Задержание пикетчиков на Кирочной попало на видео

Процесс задержания двух молодых людей на Кирочной улице в Петербурге попал в объектив очевидцев. На записи слышно, как полицейский требует у одного из пикетчиков обращаться к нему «господин полицейский».

Видео опубликовало издание «МБХ.Медиа» вечером 30 октября. Сперва лейтенант забрал у активиста предмет, который сам задержанный назвал отверткой, затем его возмутило обращение на «ты».

« -Ещё раз вы обратитесь ко мне на «ты», уважаемый гражданин...

– Я могу к тебе обращаться на «ты».

– Не имеете вы такого права!

– Имею, это не регулируется законодательством.

– Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне «господин полицейский». Вам это понятно? В служебный транспорт присаживайтесь пожалуйста».

По информации от правозащитников, оба задержанных находятся в 78-м отделе полиции. По предварительным данным, на них составляют протоколы по административной статье 19.15.1 — проживание без регистрации. «Фонтанка» запросила комментарий в региональном управлении МВД.

Ранее сообщалось, что задержанные нарушили правила проведения пикетов — расстояние между ними было меньше 50 метров. На Кирочной улице активисты участвовали в акции «Бессмертный ГУЛАГ». Они стояли с плакатами, на которых были написаны фамилии жертв сталинских репрессиий.