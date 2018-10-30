Шейхи останутся без Maserati. В итальянском порту из-за короткого замыкания сгорели несколько сотен автомобилей

Наводнение в Италии лишило арабских шейхов роскошных автомобилей. Как сообщает 30 октября Savona News, в порту Савона в результате пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati.

По данным издания, машины предназначались для поставки на Ближний Восток. Причиной возгорания, по предварительной информации, стало короткое замыкание. К нему, в свою очередь, привело наводнение в регионе. Впрочем, пострадали не только автомобили класса «люкс», но и сотни других.

Напомним, наводнение в Италии продолжается уже несколько дней, исторический центр Венеции оказался затоплен на 75%. В нескольких регионах страны объявлен «красный» уровень опасности.