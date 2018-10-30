СКА разгромил «Куньлунь», забросив четыре шайбы в третьем периоде

Победой хоккейного клуба СКА завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлунь Ред Стар» во вторник, 30 октября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:1 (1:1, 0:0, 4:0).

Голы у СКА забили Александр Барабанов (15 минута, 60), Андрей Кузьменко (54), Динар Хафизуллин (53), Максим Карпов (47). Автором единственной шайбы у «Куньлуня» стал Томаш Мертл на второй минуте встречи.

Таким образом, СКА набрал 37 очков и сократил отставание от лидирующего в Западной конференции ЦСКА до одного очка. Следующий матч петербургский клуб проведет против «Амура» (Хабаровск) 2 ноября.