В Петербурге официально завершился сезон фонтанов

«Водоканал Санкт-Петербурга» заканчивает работы по консервации фонтанов на зиму. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе предприятия.

Последними отключили фонтаны в сквере у Казанского собора, у Воронихинской решетки, в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева и на Манежной площади. Сейчас «Водоканал» занимается их консервацией. Остальные гидротехнические сооружения Петербурга уже готовы к зиме, уточнили на предприятии.

При консервации из трубопроводной системы полностью сливают воду, демонтируют насосы и подсветку, а также герметизируют устройства фонтана, чтобы их не повредили холода. Зимой все оборудование проверят на работоспособность и заменят прохудившиеся детали.

Отметим, в 2018 году летом в Петербурге работали всего 55 фонтанов и 2 фонтанных комплекса.