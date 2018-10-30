Преступники в Великобритании, выламывая из деревенского магазина банкомат, помогли археологам

Преступники, ограбившие деревенский магазин в британской провинции, помогли ученым обнаружить остатки дома XVI века. Об этом 30 октября пишет N+1 со ссылкой на Археологический трест Колчестера.

Сам инцидент произошел еще в декабре 2017 года в деревне Дедхем на востоке Англии. Преступники на пикапе протаранили витрину магазина, выломали стоявший внутри банкомат и скрылись на другом автомобиле. Когда взялись за ремонт фасада здания, то сначала позвали археологов для проведения обследования. Ученые нашли фундамент дома, который был построен еще в 1520 году. Также археологи обнаружили деревянные балки и остатки очага. Среди других находок — керамический двуручный котел на треноге. Такие закапывали перед входом в дом, чтобы остановить злые силы.