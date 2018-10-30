Бастрыкин просит больше денег и следователей. Половина сотрудников СКР не занимается расследованием уголовных дел

Кадровые особенности своего ведомства раскрыл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Примерно половина его подчиненных занята не расследованиями, а побочной деятельностью, а следователям требуется дополнительная денежная мотивация.

О дисбалансе в СКР Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете» 30 октября. По его словам, в региональных следственных органах количество должностей следователей будет доведено до 55 процентов от штата в рамках установленной штатной численности и выделенных бюджетных ассигнований. Сотрудников, которые непосредственно заняты расследованием дел, не хватает также в Главном следственном управлении СКР. Количество следователей, подчиняющихся непосредственно Бастрыкину, тоже увеличится.

Процентный рост практикующих работников потребует дополнительных трат. Председатель СК заявил, что прорабатываются вопросы дальнейшего материального обеспечения их деятельности, а также социальной поддержки следователей и их семей. Это значит, что Бастрыкину придется перераспределять расходы. Бюджет ведомства и штатная численность сотрудников определяются указом президента. В настоящее время она превышает 23 тысячи человек.