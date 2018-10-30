Российские санкции в ответ на «недружественные» действия Украины коснутся более 350 предприятий и 50 человек

Правительство России подготовило список предприятий и физических лиц, которые попадут под санкции в отношении Украины. В ближайшее время его отдадут на подпись Дмитрию Медведеву.

Как сообщает 30 октября «Росбалт» со ссылкой на ТАСС, в списке 360 компаний и 50 человек. Пока его содержание не раскрывается, однако источник издания отметил, что граждан Украины «ждёт много интересных открытий». По словам представителя кабмина, в него попали «некоторые лидеры», которые придерживаются радикальных взглядов на отношения между двумя странами и народами, «которые не прочь заработать на этих самых отношениях». Когда именно документ ляжет на стол к премьер-министру, издание не уточняет.

О введении санкций в ответ на «недружественные действия Украины» 22 октября распорядился Владимир Путин. Дмитрий Медведев сообщал, что в списке будет сотня украинцев, «которые причиняли вред нашей стране».