Полиция прервала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» в Петербурге. Активисты сообщают о двух задержанных

Серия одиночных пикетов на Кирочной улице в Петербурге для двоих участников продолжилась в отделе полиции. Молодые люди стояли на улице с фотографиями жертв политических репрессий.

Как сообщают активисты в соцсетях, двух молодых людей задержали вечером 30 октября из-за того, что, по мнению сотрудников полиции, расстояние между ними было меньше 50 метров. По информации от представителей «Группы помощи задержанным», Дмитрия Бондарева задержали из-за отсутствия регистрации в Петербурге, Николай Сытай якобы нарушил правила проведения пикета. Полицейские пригласили обоих в служебную машину, по предварительной информации, их везут в 78-й отдел полиции.

У остальных участников акции «Бессмертный ГУЛАГ» только проверили документы.

30 октября в России — День памяти жертв политических репрессий. С утра у Соловецкого камня цветы возложил врио губернатора Александр Беглов, позже там начали зачитывать фамилии репрессированных. Акции также прошли на Большой Московской улице и на Левашовском мемориальном кладбище.