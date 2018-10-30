В Киеве умер мультипликатор Давид Черкасский — автор «Острова сокровищ» и «Капитана Врунгеля»

Украинский и советский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский скончался в Киеве. Об этом 30 октября сообщил в Facebook его друг Александр Меламуд.

Черкасскому было 87 лет, в последние годы он много болел. «Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь. Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», – пишет Меламуд.

Давид Черкасский — автор нескольких десятков мультфильмов. Среди самых знаменитых его творений – «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ». Своим учителем Черкасского называл, например, Александр Татарский (автор «Пластилиновой вороны»).