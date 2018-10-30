Apple представила макбук с Touch ID и безрамочный iPad Pro. В устройствах компании появился USB-разъем

Новинки компании Apple были представлены в Нью-Йорке 30 октября. MacBook стал легче, iPad — тоньше.

Трансляция с презентации была доступна на сайте Apple. Обновлённый MacBook Air получил Retina-экран диагональю 13,3 дюйма. Устройство весит 1,2 кг, компьютер стал легче на 17%. Его корпус сделан из переработанного алюминия, разблокировать его можно по отпечатку пальца. Продажи стартуют 7 ноября, минимальная цена — 1199 долларов США, это около 105 тысяч рублей.

С планшета iPad Pro исчезла рамка, его толщина — 5,9 мм. Выпускаться он будет в двух размерах: 11 и 12,9 дюйма. Разблокировать устройство можно с помощью системы распознавания лиц Face ID, которая ранее уже была во флагманском iPhone X. В новом планшете от Apple впервые появился разъём USB, от него можно будет зарядить iPhone. В комплекте к iPad идёт стилус Apple Pencil. Самый дешёвый вариант стоит 649 долларов, это чуть больше 40 тысяч рублей. Самый дорогой — 999 долларов, или 65 тысяч рублей.