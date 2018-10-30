Водитель кабриолета устроил эротическую фотосессию, остановившись на светофоре в центре Петербурга. Полиция нашла нарушения на пару штрафов

Молодой петербуржец заработал сразу несколько штрафов, устроив эротическую съемку на проезжей части в центре Петербурга. Опубликованный в соцсети ролик не остался без внимания ГИБДД.

Как 30 октября сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в ходе мониторинга СМИ полицейские обнаружили видеоролик, размещенный 16 октября 2018 года в Instagram. На записи водитель кабриолета, остановившись на красный сигнал светофора на площади Восстания, снимает на телефон свою пассажирку, красующуюся в одном нижнем белье. При этом видно, что остановился автомобиль уже на «зебре», а водитель-оператор, выйдя из салона, прогуливается по проезжей части.

Инспекторы установили личность автомобилиста: им оказался 24-летний петербуржец. В итоге в отношении молодого человека составили протоколы об административных правонарушениях по статье 12.29, часть 1, и статье 12.12, часть 2, КоАП РФ — за остановку за стоп-линией и выход на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Нарушителю назначили административные штрафы.