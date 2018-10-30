«Эти дополнительные «университеты» нам совершенно ни к чему». Путин поддержал идею отделить террористов от других заключенных

Осужденные за терроризм должны сидеть отдельно от других заключенных. С такой идеей на встрече Путина с представителями избирательных комиссий 30 октября выступил глава ЦИК Дагестана Магомед Дебиров.

Российский президент поддержал инициативу и отметил, что это позволит пресекать распространение радикальной пропаганды.

«Эти дополнительные «университеты» и обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему», — подчеркнул Путин.

Отметим, с аналогичными предложениями ранее уже выступал депутат Госдумы Адальби Шхагошев и вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Идею поддерживали в управлении по противодействию экстремизму МВД, однако она не получила одобрения во ФСИН — тюремщики сочли, что слишком технически сложно будет создавать отдельные места заключения для террористов.