Главе Ингушетии Конституционный суд региона не указ. Евкуров отказался признавать отмену закона о границе с Чечней

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что Конституционный суд (КС) республики не имеет права отменять закон об изменении границы с Чечней. Об этом 30 октября пишет «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс».

«Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом Российской Федерации», — подчеркнул Евкуров.

По мнению главы Ингушетии, соглашение о границе считается вступившим в силу, несмотря на решение КС региона.

Напомним, сегодня, 30 октября, Конституционный суд Ингушетии признал соглашение о границе с Чечней незаконным. Как считает КС, подобного рода договор может быть заключен только по итогам референдума.