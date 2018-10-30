Главе Ингушетии Конституционный суд региона не указ. Евкуров отказался признавать отмену закона о границе с Чечней
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что Конституционный суд (КС) республики не имеет права отменять закон об изменении границы с Чечней. Об этом 30 октября пишет «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс».
«Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом Российской Федерации», — подчеркнул Евкуров.
По мнению главы Ингушетии, соглашение о границе считается вступившим в силу, несмотря на решение КС региона.
Напомним, сегодня, 30 октября, Конституционный суд Ингушетии признал соглашение о границе с Чечней незаконным. Как считает КС, подобного рода договор может быть заключен только по итогам референдума.
Справка:
Вопрос о границе между двумя кавказскими республиками возник в 90-х годах после распада Чечено-Ингушской АССР. Первая попытка официально разделить два субъекта была предпринята властями еще в 1993 году и привела к вооруженному конфликту. 26 сентября 2018 года глава Ингушети Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега Рамзан Кадыров договорились о закреплении административной границы между регионами. Договор между субъектами России предусматривает равноценный обмен территориями Надтеречного района в Ингушетии и Малгобекского района в Чечне. 4 октября государственные СМИ сообщали, что парламент Ингушетии одобрил документ «большинством голосов». Однако сами депутаты, которые выходили к собравшимся, говорили, что документ, напротив, «большинством голосов» одобрен не был. В тот же день охрана главы Ингушетии применила оружие для разгона собравшихся, стреляя в воздух. А глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что соглашение о границе было одобрено парламентом Чечни.