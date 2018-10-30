«Фонтанка» за 60 секунд — 30 октября

Врио Беглов продолжает плодить мемы: «Золотые яички», «молодежь на сапсанах» и «затянутые пояски». Каждое новое заседание правительства — как праздник. Но не для всех.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» надо было назвать «Победа». И, сходя с верфи, он сразу бы потерял две первые буквы.

Подошли с краном и умыкнули пушки, отлитые при императоре Александре II. Кронштадтский форт из списка ЮНЕСКО не охраняется. Скоро — на «Авито» и во всех скупках металла в городе.

В «Невской ратуше» показали, что будет, если она загорится. Будет целый диснейленд. Главный вопрос — уцелеет ли врио губернатора?

Региональный мусорный оператор начал подготовку к региональной мусорной реформе, объясняя жилищникам, что он — не верблюд, а город — не потенциальная свалка. Занятие благородное, но муторное.

В кои-то веки серьезный инфраструктурный проект будет сдан раньше срока. На целый год раньше! Разбирались в секрете скоростного строительства трассы «Скандинавия» – не благими ли намерениями вымащивают?

«Золотой софит» прошел так, как будто экспертам надоело быть собой. В 2018 году список лауреатов выглядит новаторским, но не обошелся без удивительных совпадений.

Знаете, что такое Россия и почему мы сейчас живем так, как живем? Ирина Прохорова объясняет, как ее издательство «Новое литературное обозрение» ищет — и находит — ответ на этот вопрос. Заодно вдохновляя историков на здоровое соперничество.