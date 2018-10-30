Потекшая на Ленинском труба временно оставит без горячей воды три дома

На юге Петербурга не выдержала давления труба с горячей водой. Кипяток подтопил двор.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект образовался возле 69-го дома по Ленинскому проспекту около шести часов вечера 30 октября. Вода вытекла из трубы диаметром 125 миллиметров. Теплоэнергетики обещают, что с холодными батареями горожане не останутся, однако на время локализации и ремонта будет ограничена подача горячей воды в три жилых дома.

Судя по фото в соцсетях, кипяток подтопил дорожки во дворе.