«Попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться». Путин встретился с членами Центризбиркома и рассказал им об укреплении демократии

Все изменения в избирательной системе России были направлены на укрепление демократических институтов, а любые попытки исказить волеизъявление россиян должны жестко пресекаться. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом 30 октября на встрече с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и руководителями региональных избиркомов заявил президент России Владимир Путин.

«Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании. Любое незаконное вторжение в ход выборов, в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться. Избирательная система эффективна только тогда, когда люди ей доверяют, знают, что их голос будет услышан», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что избирательный процесс нужно защищать как от внутреннего вмешательства, так и от внешнего – «со стороны других государств».

По мнению Путина, выборы сейчас востребованы россиянами в том числе благодаря работе ЦИК.

«Они (россияне. — Прим. ред.) воспринимают их (выборы. — Прим. ред.) как естественное, необходимое участие в жизни государства, не только как своё неоспоримое право, но и как реальное влияние на определение приоритетов развития региона, города, посёлка и всей страны», – подчеркнул российский президент.

В ответ на все дифирамбы Путина глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что сотрудники избирательных комиссий крайне воодушевлены благодаря тому, что постоянно чувствуют поддержку президента.