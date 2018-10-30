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Строительство
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30.10.2018 18:33
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В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к покраске фасадов

В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к покраске фасадов

ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.

В настоящее время в домах первой очереди (18, 19, 20) завершается монтаж оконных балконных блоков, работы по устройству и ограждению кровли. Начаты внутренние отделочные работы. Строители приступили к окраске фасадов.

В домах второй очереди (14, 15,16,17) на завершающей стадии находятся работы по установке балконов и лоджий, утеплению стен зданий. Также начаты внутренние отделочные работы и работы по окраске внешних стен.

Готовность корпусов составляет более 50%.

ГК «Полис Групп»
ГК «Полис Групп»

Эко кварталы «Полис на Комендантском» возводятся неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект». На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, игровые комплексы для детей, выполненные из экологичных материалов, зона активити для взрослых. На первых этажах запланированы коммерческие помещения. В рамках проекта возводится отдельностоящий подземный паркинг. На сегодняшний день построено 5 этажей.

ГК «Полис Групп»
ГК «Полис Групп»

На выбор покупателей представлены квартиры различных планировок и метража. Плановый срок окончания строительства – 2 квартал 2020 года.

Следить за изменениями строительного цикла вы можете в разделе «Ход строительства» 

Справка о компании СК «Полис Групп»

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

 

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