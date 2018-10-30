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Общество
30.10.2018 18:11
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Саратовская организация больных диабетом закроется после признания иностранным агентом. Власти ей занялись после доноса студента-медика

Общественная организация из Саратова, помогавшая больным диабетом, заявила о ликвидации, так как большинство членов правления не хотят заниматься своей деятельностью как «иностранные агенты». 

Президент организации Лариса Сайгина заявила, что с 23 ноября начнется процесс ликвидации, который может занять до полугода. Суд настаивает, что «диабетикам» все равно необходимо встать на учет как «иностранным агентам». Об этом  30 октября сообщает издание «Свободные новости». 

«Дело диабетиков» завершилось 29 октября, когда Октябрьский районный суд Саратова удовлетворил иск прокуратуры о постановке НКО на учет как «иностранного агента», несмотря на заявление главы организации о ликвидации. Сторона обвинения настаивала, что «диабетики» хотят избежать постановки на учет путем ликвидации, которая пока не завершена. 

Напомним, что в мае этого года саратовская НКО была признана иностранным агентом после жалобы местного студента-медика. Несмотря на то, что он позже отозвал свое заявление, суд постановил «диабетикам» встать на учет и заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Экспертиза показала, что НКО занималась политической деятельностью и пыталась воздействовать на органы власти в период запрета иностранных лекарственных препаратов.

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