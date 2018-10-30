Суд принудил правительство Петербурга согласовать проект искусственных островов в Финском заливе. Застройщиком выступает близкая Пригожину компания

Арбитражный суд удовлетворил иск компании «Зингер девелопмент» по делу о намыве островов в Финском заливе. Амбициозным планам, за которыми видна тень миллиардера Евгения Пригожина, противился Смольный.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений (КИО), выступавшем ответчиком, 30 октября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск застройщика ООО «Зингер девелопмент» о признании незаконным отказа в согласовании проекта искусственного земельного участка в акватории Финского залива у поселка Ольгино и обязал Смольный согласовать проект.

Территория под планируемым намывом находится в федеральной собственности. Проект на согласование в КИО компания направила 28 февраля 2018 года и получила отказ. Он и был оспорен через суд.

На стороне КИО в качестве третьих лиц выступали КРТИ, комитет по экологии, КГИОП, КГА, комитет по инвестициям, дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Минстроя.

«Мы просили суд провести экспертизу на предмет воздействия намыва на окружающую среду, но нам отказали. С высокой вероятностью решение будет обжаловано», – добавили в Смольном.

Компания «Зингер девелопмент» создана в июле 2016 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Ее доходы за 2017 год составили 310 тысяч рублей, расходы — 1,1 млн. Офис фирмы находится в бизнес-центре «Сенатор» на 18-й линии Васильевского острова. В качестве контактного указан номер компании «Эталон», учрежденной матерью Пригожина Виолеттой Кировной. Дозвониться по номеру невозможно.

Намывной проект в районе Лахты примерной стоимостью 400 млрд рублей предусматривает строительство островов площадью 5 млн квадратных метров, жилья на 60 тысяч человек, коммерческой недвижимости, объектов для развлечения. Негативные отзывы давали Смольный и экологи. Положительную визу поставил премьер-министр Дмитрий Медведев.