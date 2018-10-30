Автомобилистам вернут две закрытые полосы на севере КАД

На северном участке кольцевой автодороги вокруг Петербурга, где ведется реконструкция, вновь меняется схема движения. С 31 октября на одном из ограниченных работами отрезков, как и планировалось, откроют четыре полосы.

Как сообщает 30 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», утром 31 октября запустят движение по внутреннему кольцу КАД на участке от съезда к ТК «Китай-город» до съезда на ЗСД. Транспорт будет следовать как по внешнему, так и по внутреннему кольцу – по две полосы в обе стороны. Однако скорость останется ограничена – до 50 км/ч.

Напомним, что в связи с реконструкцией КАД от Выборгского шоссе до ЗСД на указанном участке с июля движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении, и собираются пробки.

На данный момент подрядчик АО «ВАД» реконструировал на участке существующую дорожную одежду, расширив проезжую часть, отфрезеровал существующее покрытие, деструктурировал основание из пескоцемента, обустроил песчаный подстилающий слой и новое основание, а также уложил нижний слой покрытия. Также дорожники обустроили новую систему водоотвода.