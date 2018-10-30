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Город
30.10.2018 17:58
Печать

Реки и каналы Петербурга почистят более чем за 220 млн рублей

Смольный готов потратить более 224 млн рублей на очистку от наплывного мусора рек, каналов и озер Петербурга. Подрядчиков выберут уже в ближайшее время.

Как следует из шести конкурсов, объявленных Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга, их победители должны будут ликвидировать загрязнения и засорения рек и каналов с воды и с берега, а летом также косить водную растительность. Причем делать это «машиной-амфибией типа TRUXOR DM 4700 B или эквивалентом», а никак иначе. Подведение итогов назначено на 19 ноября.

Убирать мусор будут из водоемов всех 18 районов Петербурга. При этом вывозить все отходы придется на полигон, который расположен на расстоянии не менее 30 километров от водоема.

Напомним, что в 2017 году на конкурсы на уборку водоемов от мусора было заложено 140 млн.

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