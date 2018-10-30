Возле «Достоевской» петербуржцам напомнили про сталинские репрессии. Звучали фамилии погибших

Акции памяти жертв политических репрессий продолжаются в Петербурге вечером 30 октября. Молебен прошёл на Большой Московской улице.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на акции «Хотелось бы всех поименно назвать» возле станции метро «Достоевская» горожане зачитывают фамилии репрессированных, одновременно в очереди стоит около тридцати человек. На улице поставлены информационные плакаты, рассказывающие о политических делах времён сталинских репрессий.

Параллельно, как ранее писала «Фонтанка», такая же акция проходит у Соловецкого камня на Троицкой площади и на Левашовском мемориальном кладбище.