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30.10.2018 17:48
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Три крупинки с поверхности Луны выставят на аукцион. В Sotheby’s ожидают, что добытый Советским Союзом образец будет продан за миллион долларов

Образец лунного грунта, который на Землю был доставлен межпланетной станцией «Луна-16» в 1970 году, выставят на аукцион Sotheby’s. Он пройдёт в Нью-Йорке 29 ноября. 

Об этом 30 октября сообщается  на сайте Sotheby’s. Единственный легально доступный для продажи образец лунного грунта представители аукционного дома рассчитывают продать за миллион долларов США. Его выставил на торги анонимный владелец, который приобрёл крупицы Луны в 1993 году почти за полмиллиона долларов. Грунт был доставлен около 50 лет назад советской автоматической межпланетной станцией. На аукцион в первый раз его выставила вдова основателя советской космической программы Нина Королева, камни были преподнесены ей как подарок. Остальные образцы находятся в государственной собственности. 

Фото: скриншот/sothebys.com

Крупицы представляют собой три камня размером от одного до двух миллиметров в диаметре. Это реголит и базальт. 

Аукцион 29 ноября будет полностью посвящен космической тематике. Он приурочен к 50-й годовщине первой экспедиции на Луну.

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