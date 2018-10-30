Дачу Дурново продают за 385 млн рублей. Особняк может стать офисом или бутик-отелем

Компания «Неохим» выставила на продажу дачу генерал-адъютанта Петра Дурново на Свердловской набережной в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщил брокер объекта.

Участок, на котором располагается бывшее дворянское имение, «Неохим» взял в аренду в 2011 году. Реставрацию двухэтажного здания завершили весной 2018-го. Чердак дома превратился в мансарду, за счет чего общая площадь объекта выросла до 2,4 тыс. кв. м. Продавец предлагает почти за 400 млн рублей приобрести особняк – памятник регионального значения – под размещение представительского офиса. Впрочем, не исключено, что дача Дурново превратится в бутик-отель.

В 2014 году «Неохим» уже выставлял здание на продажу. На тот момент дачу еще не отреставрировали, но компания успела согласовать проект реставрации. Вместе с ним имение предлагали купить за 2,9 млн долларов (117 млн рублей).

Здание известно тем, что летом 1917 года стало штабом «боевого братства анархистов». Выгонять его пришлось силой. В 1998 году здесь произошел сильный пожар, который уничтожил весь второй этаж особняка и фронтон.