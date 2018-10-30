Бизнес-трибуна
Осень: время покупать загородный дом
Период с октября по декабрь – традиционно высокий сезон в сегменте продаж недвижимости. Загородный рынок – не исключение. Как правило, оценив предложения в коттеджных поселках в разгар лета, покупатели принимают окончательное решение о покупке собственного домовладения осенью и зимой.
АО «Строительный трест»
Загородный рынок недвижимости принято оценивать суммарно, объединяя сезонный сегмент и дома для постоянного проживания. По мнению директора по продажам компании «Строительный трест» Сергея Степанова, такой подход не совсем корректен.
«Загородной недвижимостью может быть летний домик с верандой на садовом участке, который мы называем дачей. А может быть семейный дом из кирпича в два-три этажа с собственной территорией и инфраструктурой в составе коттеджного поселка, в котором можно жить круглый год. И в первом, и во втором случае строительство возможно по схеме ИЖС, и оба объекта формально относится к загородному рынку. Однако очевидно, что мы говорим о разных целевых аудиториях и различном ценовом сегменте», – говорит господин Степанов.
При этом «Строительный трест» одна из немногих компаний на рынке Петербурга и Ленинградской области, которая успешно работает в двух разных нишах: строительстве многоквартирных домов (в том числе, в составе масштабных проектов комплексного освоения территорий) и реализации домовладений в составе коттеджных поселков.
«На загородный рынок компания вышла в 2012 году. Тогда было начато строительство комплекса коттеджей и таунхаусов «Небо» в Кузьмолово, – комментирует Антон Гаринов, руководитель продаж загородной недвижимости АО «Строительный трест», – объект пользовался успехом у покупателей во многом благодаря продуманной концепции и выгодной локации».
В составе КП «Небо» 140 домовладений в 10 километрах от Санкт-Петербурга: индивидуальные коттеджи с участками от 16 соток, таунхаусы и дуплексы с участками до 8 соток. Собственная инфраструктура комплекса включает в себя детский развивающий центр, бассейн, фитнес-клуб со SPA-зоной, ресторан и супермаркет, а в 2019 году в поселке должна открыться частная начальная школа.
Актуальные проекты
Сегодня в активной стадии продаж у «Строительного треста» два загородных проекта: коттеджный поселок бизнес-класса «Сад времени» в Петергофе и проект премиум-класса «Озерный край» в Токсово на собственном полуострове на озере Вероярви. С начала 2018 года компания реализовала загородной недвижимости более чем на 200 млн рублей.
«Популярностью пользуются проекты, которые развиваются по алгоритму «локация-концепция-инженерия-инфраструктура-дом». Это одна из главных тенденций, которой следует рынок загородного домостроения, и касается, в первую очередь, проектов для постоянного проживания», – комментирует Сергей Степанов.
Сильное влияние на выбор клиента играет концепция, архитектура дома, окружающий ландшафт, размер участка, наличие водоемов рядом и расстояние от города. Например, коттеджный поселок премиум-класса «Озерный край» в Токсово расположен на собственном полуострове на озере Вероярви, а часть домов возводится в стиле прерий знаменитого архитектора и популяризатора «органической архитектуры» – Фрэнка Ллойда Райта. Стоимость домовладений в этом проекте начинается от 22,2 млн рублей.
«Ощущение «клубности», безопасности и единство социального окружения – важнейшая черта элитных поселков. Когда принимается решение о покупке, это гораздо важнее, чем наличие собственного гольф-поля или вертолетной площадки. Так, хорошая школа рядом или современная спортивная арена с сильным тренерским составом на территории комплекса может иметь больший вес, чем, скажем, трасса для гонок на квадроциклах», – поясняет Антон Гаринов.
Ведь, как поясняет господин Гаринов, каждый дорогостоящий объект-опция требует соответствующих ухода и эксплуатации, и в конечном счете эти затраты ложатся на плечи собственников домовладений. В ситуации, когда ценители такой категории недвижимости привыкли считать деньги, любые дополнительные траты могут оттолкнуть от покупки.
Когда покупать?
Участники рынка отмечают, что новые качественные проекты на этом рынке появляются редко. Все-таки, загородный дом бизнес- или премиум-класса создан для людей, которые максимально уверены в завтрашнем дне. Покупка, содержание, дорогостоящий ремонт и дизайнерская отделка – все это стоит денег. Поэтому существующего предложения в регионе сегодня вполне достаточно.
Как правило, весной и летом увеличивается количество просмотров, но на принятие решения о покупке требуется от шести до девяти месяцев. Летом клиенты изучают предложение, затем сравнивают и анализируют, и только осенью или зимой приходят заключать сделку. Однако как показывает практика, бывают и исключения.
«Этим летом много людей приезжало в Петербург посмотреть игры чемпионата мира по футболу. Некоторые из них параллельно изучали предложение на загородном рынке. А к концу чемпионата мира нам удалось заключить несколько выгодных сделок по продаже домовладений в Петергофе», – подводит итог Сергей Степанов.
Справка о компании АО «Строительный трест»
КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.
КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой / Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.
КП «Небо». Пос. Кузьмолово, Светлая ул., 1. Застройщик: АО «АРТ «Неоград». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.