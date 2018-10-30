Осень: время покупать загородный дом

Период с октября по декабрь – традиционно высокий сезон в сегменте продаж недвижимости. Загородный рынок – не исключение. Как правило, оценив предложения в коттеджных поселках в разгар лета, покупатели принимают окончательное решение о покупке собственного домовладения осенью и зимой.

АО «Строительный трест»

Загородный рынок недвижимости принято оценивать суммарно, объединяя сезонный сегмент и дома для постоянного проживания. По мнению директора по продажам компании «Строительный трест» Сергея Степанова, такой подход не совсем корректен.

«Загородной недвижимостью может быть летний домик с верандой на садовом участке, который мы называем дачей. А может быть семейный дом из кирпича в два-три этажа с собственной территорией и инфраструктурой в составе коттеджного поселка, в котором можно жить круглый год. И в первом, и во втором случае строительство возможно по схеме ИЖС, и оба объекта формально относится к загородному рынку. Однако очевидно, что мы говорим о разных целевых аудиториях и различном ценовом сегменте», – говорит господин Степанов.

При этом «Строительный трест» одна из немногих компаний на рынке Петербурга и Ленинградской области, которая успешно работает в двух разных нишах: строительстве многоквартирных домов (в том числе, в составе масштабных проектов комплексного освоения территорий) и реализации домовладений в составе коттеджных поселков.

«На загородный рынок компания вышла в 2012 году. Тогда было начато строительство комплекса коттеджей и таунхаусов «Небо» в Кузьмолово, – комментирует Антон Гаринов, руководитель продаж загородной недвижимости АО «Строительный трест», – объект пользовался успехом у покупателей во многом благодаря продуманной концепции и выгодной локации».

АО «Строительный трест»

В составе КП «Небо» 140 домовладений в 10 километрах от Санкт-Петербурга: индивидуальные коттеджи с участками от 16 соток, таунхаусы и дуплексы с участками до 8 соток. Собственная инфраструктура комплекса включает в себя детский развивающий центр, бассейн, фитнес-клуб со SPA-зоной, ресторан и супермаркет, а в 2019 году в поселке должна открыться частная начальная школа.

Актуальные проекты

Сегодня в активной стадии продаж у «Строительного треста» два загородных проекта: коттеджный поселок бизнес-класса «Сад времени» в Петергофе и проект премиум-класса «Озерный край» в Токсово на собственном полуострове на озере Вероярви. С начала 2018 года компания реализовала загородной недвижимости более чем на 200 млн рублей.

АО «Строительный трест»

«Популярностью пользуются проекты, которые развиваются по алгоритму «локация-концепция-инженерия-инфраструктура-дом». Это одна из главных тенденций, которой следует рынок загородного домостроения, и касается, в первую очередь, проектов для постоянного проживания», – комментирует Сергей Степанов.

Сильное влияние на выбор клиента играет концепция, архитектура дома, окружающий ландшафт, размер участка, наличие водоемов рядом и расстояние от города. Например, коттеджный поселок премиум-класса «Озерный край» в Токсово расположен на собственном полуострове на озере Вероярви, а часть домов возводится в стиле прерий знаменитого архитектора и популяризатора «органической архитектуры» – Фрэнка Ллойда Райта. Стоимость домовладений в этом проекте начинается от 22,2 млн рублей.

АО «Строительный трест»

«Ощущение «клубности», безопасности и единство социального окружения – важнейшая черта элитных поселков. Когда принимается решение о покупке, это гораздо важнее, чем наличие собственного гольф-поля или вертолетной площадки. Так, хорошая школа рядом или современная спортивная арена с сильным тренерским составом на территории комплекса может иметь больший вес, чем, скажем, трасса для гонок на квадроциклах», – поясняет Антон Гаринов.

Ведь, как поясняет господин Гаринов, каждый дорогостоящий объект-опция требует соответствующих ухода и эксплуатации, и в конечном счете эти затраты ложатся на плечи собственников домовладений. В ситуации, когда ценители такой категории недвижимости привыкли считать деньги, любые дополнительные траты могут оттолкнуть от покупки.

АО «Строительный трест»

Когда покупать?

Участники рынка отмечают, что новые качественные проекты на этом рынке появляются редко. Все-таки, загородный дом бизнес- или премиум-класса создан для людей, которые максимально уверены в завтрашнем дне. Покупка, содержание, дорогостоящий ремонт и дизайнерская отделка – все это стоит денег. Поэтому существующего предложения в регионе сегодня вполне достаточно.

Как правило, весной и летом увеличивается количество просмотров, но на принятие решения о покупке требуется от шести до девяти месяцев. Летом клиенты изучают предложение, затем сравнивают и анализируют, и только осенью или зимой приходят заключать сделку. Однако как показывает практика, бывают и исключения.

«Этим летом много людей приезжало в Петербург посмотреть игры чемпионата мира по футболу. Некоторые из них параллельно изучали предложение на загородном рынке. А к концу чемпионата мира нам удалось заключить несколько выгодных сделок по продаже домовладений в Петергофе», – подводит итог Сергей Степанов.

Справка о компании АО «Строительный трест»

КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой / Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Небо». Пос. Кузьмолово, Светлая ул., 1. Застройщик: АО «АРТ «Неоград». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.