18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +7
$ 65.60р
74.42р
14:36 31.10.2018
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
31.10.2018 11:00
Печать

Осень: время покупать загородный дом

Период с октября по декабрь – традиционно высокий сезон в сегменте продаж недвижимости. Загородный рынок – не исключение. Как правило, оценив предложения в коттеджных поселках в разгар лета, покупатели принимают окончательное решение о покупке собственного домовладения осенью и зимой.

Осень: время покупать загородный дом

АО «Строительный трест»

Загородный рынок недвижимости принято оценивать суммарно, объединяя сезонный сегмент и дома для постоянного проживания. По мнению директора по продажам компании «Строительный трест» Сергея Степанова, такой подход не совсем корректен.

«Загородной недвижимостью может быть летний домик с верандой на садовом участке, который мы называем дачей. А может быть семейный дом из кирпича в два-три этажа с собственной территорией и инфраструктурой в составе коттеджного поселка, в котором можно жить круглый год. И в первом, и во втором случае строительство возможно по схеме ИЖС, и оба объекта формально относится к загородному рынку. Однако очевидно, что мы говорим о разных целевых аудиториях и различном ценовом сегменте», – говорит господин Степанов.

АО «Строительный трест»

При этом «Строительный трест» одна из немногих компаний на рынке Петербурга и Ленинградской области, которая успешно работает в двух разных нишах: строительстве многоквартирных домов (в том числе, в составе масштабных проектов комплексного освоения территорий) и реализации домовладений в составе коттеджных поселков.

«На загородный рынок компания вышла в 2012 году. Тогда было начато строительство комплекса коттеджей и таунхаусов «Небо» в Кузьмолово, – комментирует Антон Гаринов, руководитель продаж загородной недвижимости АО «Строительный трест», – объект пользовался успехом у покупателей во многом благодаря продуманной концепции и выгодной локации».

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

В составе КП «Небо» 140 домовладений в 10 километрах от Санкт-Петербурга: индивидуальные коттеджи с участками от 16 соток, таунхаусы и дуплексы с участками до 8 соток. Собственная инфраструктура комплекса включает в себя детский развивающий центр, бассейн, фитнес-клуб со SPA-зоной, ресторан и супермаркет, а в 2019 году в поселке должна открыться частная начальная школа.

Актуальные проекты

Сегодня в активной стадии продаж у «Строительного треста» два загородных проекта: коттеджный поселок бизнес-класса «Сад времени» в Петергофе и проект премиум-класса «Озерный край» в Токсово на собственном полуострове на озере Вероярви. С начала 2018 года компания реализовала загородной недвижимости более чем на 200 млн рублей.

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

«Популярностью пользуются проекты, которые развиваются по алгоритму «локация-концепция-инженерия-инфраструктура-дом». Это одна из главных тенденций, которой следует рынок загородного домостроения, и касается, в первую очередь, проектов для постоянного проживания», – комментирует Сергей Степанов.

Сильное влияние на выбор клиента играет концепция, архитектура дома, окружающий ландшафт, размер участка, наличие водоемов рядом и расстояние от города. Например, коттеджный поселок премиум-класса «Озерный край» в Токсово расположен на собственном полуострове на озере Вероярви, а часть домов возводится в стиле прерий знаменитого архитектора и популяризатора «органической архитектуры» – Фрэнка Ллойда Райта. Стоимость домовладений в этом проекте начинается от 22,2 млн рублей.

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

«Ощущение «клубности», безопасности и единство социального окружения – важнейшая черта элитных поселков. Когда принимается решение о покупке, это гораздо важнее, чем наличие собственного гольф-поля или вертолетной площадки. Так, хорошая школа рядом или современная спортивная арена с сильным тренерским составом на территории комплекса может иметь больший вес, чем, скажем, трасса для гонок на квадроциклах», – поясняет Антон Гаринов.

Ведь, как поясняет господин Гаринов, каждый дорогостоящий объект-опция требует соответствующих ухода и эксплуатации, и в конечном счете эти затраты ложатся на плечи собственников домовладений. В ситуации, когда ценители такой категории недвижимости привыкли считать деньги, любые дополнительные траты могут оттолкнуть от покупки.

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

Когда покупать?

Участники рынка отмечают, что новые качественные проекты на этом рынке появляются редко. Все-таки, загородный дом бизнес- или премиум-класса создан для людей, которые максимально уверены в завтрашнем дне. Покупка, содержание, дорогостоящий ремонт и дизайнерская отделка – все это стоит денег. Поэтому существующего предложения в регионе сегодня вполне достаточно.

Как правило, весной и летом увеличивается количество просмотров, но на принятие решения о покупке требуется от шести до девяти месяцев. Летом клиенты изучают предложение, затем сравнивают и анализируют, и только осенью или зимой приходят заключать сделку. Однако как показывает практика, бывают и исключения. 

«Этим летом много людей приезжало в Петербург посмотреть игры чемпионата мира по футболу. Некоторые из них параллельно изучали предложение на загородном рынке. А к концу чемпионата мира нам удалось заключить несколько выгодных сделок по продаже домовладений в Петергофе», – подводит итог Сергей Степанов.

Справка о компании АО «Строительный трест»

КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой / Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Небо». Пос. Кузьмолово, Светлая ул., 1. Застройщик: АО «АРТ «Неоград». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
31.10.2018 12:49

«Россия» приступила к выполнению рейсов в Денпасар

Авиакомпания «Россия» впервые выполнила рейс из московского аэропорта Шереметьево в Денпасар, столицу индонезийской провинции Бали
Группа компаний «ЦДС»
31.10.2018 11:35

Один из крупнейших в стране турниров по боксу пройдет в Петербурге

С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдут одни из крупнейших в стране детско-юношеских соревнований по боксу – турнир памяти заслуженного тренера РФ Л.Н. Пивоварова. В мероприятии примут участие более трехсот юных спортсменов.
ГК «Полис Групп»
30.10.2018 18:33

В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к покраске фасадов

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
Магазин "Кей"
30.10.2018 15:32

Подборка от КЕЙ. ТОП бюджетных планшетов до 20к рублей

Просмотр фильмов, чтение книг, работа с документами и серфинг в интернете – все это удобнее выполнять на планшете. КЕЙ расскажет про планшеты до 20 тыс. рублей, которые подойдут для повседневных задач.
ПАО «Группа ЛСР»
30.10.2018 15:13

Стартуют продажи квартир в новом доме ЖК «Цивилизации»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в доме №11 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого компания ведет в Невском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
30.10.2018 14:41

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Бинбанк» аккредитовало новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
«Главстрой Санкт-Петербург»
30.10.2018 10:33

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.
ГК "КВС"
29.10.2018 17:10

В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.
ГК "КВС"
29.10.2018 16:50

Жителей «Континентов» ждет удивительный дизайн

Компания «КВС» совместно с архитектурной мастерской Цыцина разработала ландшафтный дизайн для ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
29.10.2018 16:19

Квартиры с видом на первозданный лес

С 25 октября открывается продажа квартир в корпусе «Лесной» микрорайона «Новое Сертолово». Проектом предусмотрен большой выбор интересных квартир и планировочных решений.
ГК «Эталон»
29.10.2018 15:44

Строительство первой очереди квартала «Галактика» выходит на финишную прямую

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к завершающему этапу строительства первой очереди квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.