Рыбаков с задержанного Киевом «Норда» обменяли на украинских браконьеров

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Украинские пограничники захватили, а затем арестовали крымское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа 25 марта в нейтральных водах Азовского моря. Все члены крымского экипажа имеют российское гражданство, документы у них были изъяты сразу после задержания сейнера. По решению суда, девять из десяти членов экипажа сейнера «Норд» были оштрафованы. После того, как генконсульство РФ в Харькове восстановило российские документы крымским морякам, они попытались покинуть Украину. В итоге по российским паспортам удалось вылететь в Белоруссию, а затем в Крым только двум членам экипажа. У семерых крымчан украинские пограничники отобрали паспорта, в пересечении границы отказали и предложили свободный выезд в Крым только в обмен на украинское гражданство.

Капитана «Норда» на Украине, в отличии от остальных членов экипажа, обвиняют в преступлениях – в незаконном рыболовстве и нарушении правил въезда в Крым.

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков, Николаевская область Украины) западнее крымского мыса Тарханкут за незаконный промысел камбалы-калкана. Позже выяснилось, что украинские браконьеры погубили полсотни дельфинов, 17 камбал и 2 акулы. В отношении капитана судна было возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биоресурсов (часть 3 статьи 256 УК РФ). Он был заключён под стражу. В июле уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила президенту Петру Порошенко обменять членов экипажа крымского сейнера «Норд» на браконьеров с николаевской мотофелюги «ЯМК-0041».