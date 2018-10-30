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Происшествия
30.10.2018 17:14
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В Германии разоблачили медбрата, который убил не менее ста человек «из тщеславия»

Медицинский работник Нильс Хегель, который в разное время работал в больницах в Дельменхорсте и Ольденбурге, ставил эксперименты над своими пациентами: он вызывал у них остановку сердца путем введения смертельной инъекции, после чего пытался вернуть их к жизни. Полиция доказала, что как минимум 100 человек погибли от рук Хегеля, который признался в содеянном. Об этом 30 октября сообщает NDR.

Следователи считают, что свои смертельные эксперименты медбрат ставил намеренно. По версии следствия, их могло быть около 200, однако точное число назвать невозможно, так как в Германии распространена кремация. Полицейские провели проверку около 130 трупов, причиной смерти которых могли стать эксперименты Хегеля с 2000 по 2005 год. В телах почти сотни нашли следы смертельной инъекции.

Следователи пришли к выводу, что медбратом двигало не желание убивать, а скорее, тщеславие. Своих жертв он выбирал случайно. 

В данный момент Хегель отбывает пожизненный срок за убийство пациентов. Суд уже не может ужесточить ему наказание, однако решил провести процесс для восстановления справедливости.

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