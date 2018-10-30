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Город
30.10.2018 18:03
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Ещё не открытые участки трассы М-11 уже стали платными. Почти на век

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому становятся платными два участка скоростной автомобильной дороги М-11 «Столица» (Москва – Санкт-Петербург): седьмой и восьмой, с 543-го по 646-й километр и с 646-го по 684-й километр в Новгородской и Ленинградской областях. Срок действия платного периода – до 7 июня 2110 года, то есть 92 года. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

По закону платные трассы должны иметь бесплатные альтернативы. В документе она указывается – это автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-10 «Россия» с 543-го по 675-й километр, имеющая на этом участке от трёх до шести полос.

Кроме того, в распоряжении прописаны технические характеристики участков М-11, о которых идёт речь. Число полос – от четырёх до шести, ширина проезжей части – от 2 на 7,5 до 2 на 11,23 метра, ширина разделительной полосы – 6 метров, один тоннель, 14 мостов, 24 путепровода и так далее.

Скоростная трасса М-11 длиной 669 километров пройдет от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Седьмой и восьмой участки трассы М-11 – последние не введённые в строй. В июне 2018 года был открыт двухсоткилометровый участок М-11 в Тверской и Новгородской областях (с 334-го по 543-й км), продолживший обходы Торжка и Вышнего Волочка. Стоимость проезда по 330-километровому участку М-11 в Тверской и Новгородской областях составляет для легковых автомобилей от 356 рублей (при использовании транспондера T-pass ООО «Автодор – Платные дороги» в рамках программы лояльности) до 660 рублей. В марте 2018 года глава правления «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что стоимость проезда по всей трассе составит около 2 тысяч рублей.

Изначально трассу собирались сдать к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в июне – июле 2018 года, но сроки неоднократно сдвигались. В сентябре министр транспорта России Евгений Дитрих, говоря об открытии дороги, сообщил, что «это может произойти уже в следующем году», то есть в 2019-м.

Отметим также, что на 663-м километре строящейся трассы сейчас проходят археологические раскопки. Крупный памятник в этом месте нашли летом.

Участок в Новгородской области, открытый летом 2018 года
Участок в Новгородской области, открытый летом 2018 года
novgorod.ru

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