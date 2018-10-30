В деле о «золотом сахаре» для ФСИН всплыли фамилия банкира Ананьева, банка мёда и брендированный календарь

Арестованная по делу о поставках сахара для ФСИН по завышенным ценам Марина Дюкова в показаниях упомянула фамилию бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева. Якобы бизнесвумен кредитовалась в его банке, а в качестве гарантий связи со службой исполнения наказаний передала от теперь уже бывшего замдиректора ведомства Олега Коршунова мёд и календарь с символикой ФСИН.

Протокол допроса Дюковой 30 октября оказался в распоряжении РБК. Из него следует, что с Ананьевым предпринимательница встречалась после заключения контракта ее компании «Энергоресурс» с Федеральной службой исполнения наказаний. Чтобы поставить сахар, ей был необходим кредит (закупить 7,5 тысячи тонн песка она планировала у компании «Промидекс»). Кредит якобы одобрил лично Дмитрий Ананьев, в качестве гарантий оплаты через Дюкову Коршунов передал банкиру календарь и банку мёда. Факт договорённости и самой передачи отрицает как представитель экс-совладельца банка, так и обвиняемый замглавы ФСИН. Ананьева по делу не допрашивали, после санации банка он покинул страну.

Из показаний Дюковой следует, что откат за сахарную поставку отдать Коршунову (а он требовал 20 миллионов) она так и не смогла. Выкупить долг тот ей предлагал решением проблемы своей знакомой, владелицы банка «Жилкредит». На балансе финансового учреждения оказался непрофильный актив – танкер «Александр Невский». Банкир Анна Рибицкая просила Дюкову помочь найти покупателя, а затем предложила ей самой фиктивную покупку. Деньги Рибицкая хотела вернуть сразу Коршунову, но предпринимательница приобретать танкер отказалась. В итоге он достался другому должнику Рибицкой, но банк все равно получил предписание от ЦБ о приостановлении деятельности.

Как сообщалось ранее, пошедшая на сделку со следствием Дюкова утверждает, что Коршунов требовал у неё 10% от суммы каждого контракта. Оба фигуранта – давние знакомые, компании Дюковой в основном занимаются поставками топлива. Бизнесвумен обвиняют в пособничестве в растрате. Сумма контракта на поставку сахара была завышена более чем на 40 миллионов рублей. Коршунов вину не признает.