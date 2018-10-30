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Бизнес
30.10.2018 16:48
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Внешэкономбанк ждут новое название и функции. А также 900 миллиардов от государства

Внешэкономбанк после прихода нового менеджмента ждет переименование. Он превратится в госкорпорацию «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ». Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета ВЭБа, перемену одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. 

Как сообщает 30 октября газета «Ведомости», глава кабмина подчеркнул:  переименование – не реорганизация. Сколько денег потратят на смену вывески, он не уточнил.

«Это не просто смена названия, это, прежде всего, на мой взгляд, отражение той роли, которая отводится ВЭБу», — цитирует слова Дмитрия Медведева газета. 

Он объяснил переименование тем, что «Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов». ВЭБ — это прежде всего институт развития, а не банк, заметил Медведев. 

Издание отмечает, что о переименовании госструктуры говорят больше 10 лет, причем ранее вообще предлагалось отказаться от слова «банк» в названии. В законопроект идея вылилась только в 2018 году, после майских указов президента Владимира Путина. Национальный институт развития, по задумке властей, «должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, включая экспертизу экономических и социальных эффектов, проработку новых механизмов реализации социально значимых проектов на принципах возвратного финансирования». 

Ранее сообщалось о том, что Внешэкономбанк превратят в «кредитный синдикат» в помощь российским инвесторам. На все эти цели государство готово выделить серьезные средства, рассказал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Так, только на погашение внешней задолженности ВЭБа будет направлено 600 млрд рублей из бюджета до 2024 года. Еще 300 млрд уйдут на докапитализацию института развития. 

После формирования нового правительства весной 2018 года ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. В его команду вошла бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

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