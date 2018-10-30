Антимонопольщики приостановили аукционы на новогоднее оформление Петербурга на 38 млн рублей

Петербургское УФАС приостановило три аукциона на оформление Северной столицы к новогодним праздникам. Как сообщила 30 октября пресс-служба ведомства, на условия трех закупок на общую сумму 28 млн рублей, объявленных СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», пожаловались участники рынка.

Претензии возникли по торгам на право украсить световыми композициями Московский проспект и Ушаковскую развязку (16,8 млн рублей), Литейный, Загородный, Владимирский проспекты и улицу Марата (5 млн рублей), Конногвардейский бульвар (12,7 млн рублей), а также другие районы города (3,5 млн рублей).

Предмет жалобы не уточняется. Заявителями выступили ООО «ЛУЧ», ООО «ТЕХМАШ», ООО «Завод металлоконструкций» и ЗАО «Волгобалт Медиа». Их доводы антимонопольщики рассмотрят 31 октября и 1 ноября.

Ранее УФАС аннулировало конкурсы Смольного на новогоднее оформление на 100 млн рублей.