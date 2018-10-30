Петербургский инклюзивный детский сад стал лучшим в России

Один из петербургских детских садов стал победителем в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» во Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России».

Первое место занял детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района «Центр интегративного воспитания», сообщает 30 октября комитет по образованию.

Это вторая подряд победа петербуржцев: в конкурсе 2017 года лучшим инклюзивным детским садом становился детсад № 5 Невского района.

Кроме того, почётное третье место в номинации «Лучшая инклюзивная школа» заняла школа № 593 с углубленным изучением английского языка Невского района.

Учебные учреждения участвовали во Всероссийском конкурсе как победители регионального этапа конкурса «Лучшая инклюзивная школа России», который проводится по поручению комитета по образованию Некрасовским педагогическим колледжем при поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России».

«В проведении конкурса активное участие принимают студенты-некрасовцы, что позволяет им увидеть свою будущую профессию с новой, порой неожиданной стороны, ещё раз убедиться в правильности профессионального выбора. И очень важно, что лучшие учреждения для детей с особыми образовательными потребностями являются базами практики для будущих педагогов и воспитателей», – говорится в сообщении комитета.