В Дагестане пьяный полицейский выстрелил себе в голову

Спор с друзьями закончился для стража правопорядка больницей и возможным увольнением из органов.

«Инцидент произошел 25 октября в городе Хасавюрте. В медучреждение с огнестрельным ранением доставлен сотрудник полиции, который, находясь вне службы, в результате неосторожного обращения с оружием ранил себя», – сообщает 30 октября «Лента.ру» со ссылкой на комментарий регионального Следственного комитета.

Полицейский решил погулять с друзьями в одном из кафе Хасавюрта. Во время веселья он вышел на улицу, чтобы пострелять из пистолета Стечкина в воздух. Для этого он поставил табельное оружие в автоматический режим и начал стрелять. Потом сотрудник правопорядка вернулся в заведение, рассказав, что разрядил всю обойму. Друзья заметили, что с оружием нужно вести себя аккуратнее, так как затвор мог заклинить патрон. Полицейский решил развеять все сомнения, приставив пистолет к своей голове и нажав на спусковой крючок. После этого ему потребовалась помощь врачей, которые оценивают его состояние как тяжелое.

В МВД Дагестана рассказали, что в отношении их коллеги назначена служебная проверка. «По результатам сотрудник полиции будет уволен, а его непосредственное руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», – резюмировали в пресс-службе ведомства.