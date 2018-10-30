Недвижимость
Врио губернатора предложил не давать льгот на строительство апарт-отелей. Поводом стала постройка комплекса вместо парка на Смоленке
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил не давать льгот для строительства апарт-отелей в городе. Такое предложение он озвучил в ходе обсуждения на заседании правительства 30 октября вопроса о поправках в закон о налогах и сборах.
Документ вынес на рассмотрение правительства председатель комитета по финансам Алексей Корабельников. Согласно предлагаемым изменениям, город освободит от уплаты налогов на землю и здания, занимаемые инновационно-промышленными парками и технопарками. Также предлагается дать льготы бизнесменам, которые вложат в период 2019 – 2023 годов более 500 млн рублей в строительство отелей 3 и 4 звезды (более 150 номеров). Также Корабельников предложил снизить налоговую базу для отдельных видов земельных участков. В случае принятия документа выпадающие доходы составят 55 млн рублей.
При обсуждении документа глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев обратил внимание на то, что в числе прочего город таким образом даст налоговые льготы и строителям апарт-отелей, которые на самом деле под видом гостиниц строят жилье. В качестве примера он привел ситуацию на Смоленке, где «Новые территории девелопмент» строили гостиничный комплекс, а на сайте написали, что он жилой. Врио губернатора Александр Беглов согласился с главным архитектором.
«На Васильевском острове строятся гостиницы, хотя на самом деле это апарт-отель. Мы отложили на прошлом заседании строительство спорткомплекса, а там тоже на самом деле апарт-отель. Мы сейчас дадим льготы, и там начнется массовая застройка», – отметил чиновник.
Беглов предложил исключить апарт-отели из числа тех, кому предоставляются льготы. Рассмотрение вопроса по итогам обсуждения на правительстве отложили.
Справка:
Два участка по 1,1 га каждый ООО «Новые территории девелопмент», аффилированное с «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича, получило в аренду от города до 2022 года. На этом месте инвестор при помощи «MASTER Девелопмент» Вячеслава Семененко планирует воздвигнуть отель. В сентябре комиссия по Генплану одобрила присвоение территории в устье реки Смоленки рекреационного статуса. Сменить назначение участков, на которых запланировали строительство отелей, власти отказались.