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Общество
30.10.2018 16:23
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Спасающиеся крысы и туристы в сапогах. Второй день наводнения в Венеции глазами инстаблогеров

В итальянской Венеции несколько дождливых штормовых дней повысили уровень воды в каналах до отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. По данным СМИ, под водой сейчас находится более половины городской территории, в том числе исторический центр. 

Власти опасаются, что сильнейшее с 2012 года наводнение ещё не достигло своего пика. В городе устанавливают наплавные мосты, но и они не спасут, если погода ухудшится. 

Тем временем местные жители и многочисленные туристы заливают в соцсети гигабайты фото затопленной Венеции. Несмотря, казалось бы, на вгоняющую в уныние ситуацию, пользователи находят «море по колено» довольно романтичным. Люди стараются не отменять ужины и сидят в ресторанах и кафе в резиновых сапогах. Кроме того, в Венеции накануне прошел городской марафон, в котором в том числе приняли участие люди с ограниченными возможностями. 

Венеция – не единственный город в Италии, что оказался во власти стихии. Ливни обрушились на весь Апеннинский полуостров. В Риме затоплено метро, не ходят поезда, социальные объекты временно закрыты. По прогнозам синоптиков, пик непогоды придется на 31 октября. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#love #lagoon #lake #water #fractal #mandelbrot #canal #island

Публикация от art michael (@theartmichael14)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#drowningvenice #flood #veniceflood #wettourist #wetholiday #rainyvenice

Публикация от Michał Samborski (@sambimichal)

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