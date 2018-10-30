Спасающиеся крысы и туристы в сапогах. Второй день наводнения в Венеции глазами инстаблогеров

В итальянской Венеции несколько дождливых штормовых дней повысили уровень воды в каналах до отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. По данным СМИ, под водой сейчас находится более половины городской территории, в том числе исторический центр.

Власти опасаются, что сильнейшее с 2012 года наводнение ещё не достигло своего пика. В городе устанавливают наплавные мосты, но и они не спасут, если погода ухудшится.

Тем временем местные жители и многочисленные туристы заливают в соцсети гигабайты фото затопленной Венеции. Несмотря, казалось бы, на вгоняющую в уныние ситуацию, пользователи находят «море по колено» довольно романтичным. Люди стараются не отменять ужины и сидят в ресторанах и кафе в резиновых сапогах. Кроме того, в Венеции накануне прошел городской марафон, в котором в том числе приняли участие люди с ограниченными возможностями.

Венеция – не единственный город в Италии, что оказался во власти стихии. Ливни обрушились на весь Апеннинский полуостров. В Риме затоплено метро, не ходят поезда, социальные объекты временно закрыты. По прогнозам синоптиков, пик непогоды придется на 31 октября.