ФАС разрешила Смольному выбрать поставщика электронных табло для остановок

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) разрешило провести аукцион на поставку электронных табло для городских остановок общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении ведомства от 30 октября.

Смольнинское ГКУ «Организатор перевозок» планировало потратить на установку новых табло, информирующих пассажиров о времени прибытия общественного транспорта, 28 миллионов рублей. Но 26 октября антимонопольщики приостановили торги после жалобы компании ООО «Синертэк», бывшего подрядчика Смольного по монтажу подобных конструкций.

«Синертэк» назвала установленные заказчиком сроки выполнения работ нереалистичными, а ряд технических требований неисполнимыми, поскольку они не могут быть известны на момент закупки и выяснятся только в условиях эксплуатации конструкций. Кроме того, условия не позволят исполнителю поставить продукт с улучшенными характеристиками.

Комиссия УФАС признала, что заказчик нарушил закон о контрактной системе. Но, по мнению антимонопольщиков, это не повлияет на результаты закупки, поэтому предписание о приостановке торгов было решено не выдавать.

Смольный начал установку «умных табло» на солнечных батареях в 2015 году. Их поставщиками выступили арзамасская компания «Рикор-электроникс» (бывший Арзамасский завод радиодеталей) и петербургская «Синертэк». Однако после истечения договора контракт было решено не продлевать, и летом 2018 года конструкции демонтировали.