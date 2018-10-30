Волейбольный матч между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» могут переиграть. Судьи не засчитали одно чистое очко москвичам

В чемпионате России по волейболу среди мужских команд произошел беспрецедентный случай, который может привести к переигровке одного из матчей. Во время игры 3-го тура между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» судьи после удачного розыгрыша столичной команды по неизвестной причине засчитали очко в пользу сине-бело-голубых.

«В концовке четвертого сета случился эпизод, который трудно представить в современных условиях развития технологий в данном виде спорта. При счете 21:20 после результативной атаки волейболиста московского клуба «Динамо» Дика Коя счет в партии должен был сравняться, однако в судейском протоколе данное игровое действие не было зафиксировано. Данная ошибка привела к тому, что матч был объявлен завершенным при фактическом счете 25:24 в пользу "Зенита"», – говорится в официальном заявлении «Динамо».

По словам представителя московской команды, попытки тренерского штаба «Динамо» обратить внимание судейской коллегии на неточность в протоколе не привели к пересмотру данного эпизода.

«В связи с беспрецедентностью данной судейской ошибки и тем, что не засчитанное, но набранное «Динамо» очко непосредственным образом влияло на исход всего матча, волейбольный клуб «Динамо» намерен обратиться во Всероссийскую федерацию волейбола и директорат ВФВ с ходатайством о признании результатов матча недействительными и проведением переигровки», – подчеркнули в московском клубе.

Всероссийская федерация волейбола подтвердила, что повод для переигровки есть.

«Была сделана явная ошибка. Что будет делать федерация, я на данный момент сказать не могу, но формально повод для обсуждения есть. Ясно, что от этого хуже всем участникам чемпионата и проводящей турнир организации. Не исключаю возможности, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем исполкоме, его дата еще не определена. В голову приходят разные варианты развития событий – либо аннулировать результат и переиграть матч, либо оставить все, как есть. Формально результат зафиксирован, протокол подписан, пока так», – цитирует генерального секретаря ВФВ Александра Яременко Sports.ru со ссылкой на ТАСС.

Представители «Зенита» пока никак не комментировали ситуацию. Напомним, что петербургский волейбольный «Зенит» был создан летом 2017 года. В первом же своем сезоне петербуржцы выиграли серебряные медали чемпионата России.