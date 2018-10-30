18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +5
$ 65.77р
74.79р
17:22 30.10.2018
Расширенный поиск

Финляндия
30.10.2018 15:59
Печать

Финский министр внешней торговли поблагодарила вице-премьера Козака за "устранение проблем" финских компаний

Министр внешней торговли Финляндии Анне-Мари Виролайнен от имени финских компаний поблагодарила заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака за устранение проблем, которые возникли у некоторых финских предприятий в работе с Россией. Об этом она 30 октября рассказала после завершения заседания российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которой она сопредседательствует вместе с Козаком.

"Работа межправкомиссии нацелена на продвижение товаров и услуг, инвестиций. Большую часть заседания мы посвятили проблемам конкретных компаний, с которыми они сталкиваются в ходе своей деятельности и на территории России, и на территории Финляндии. В задачи комиссии входит совместными усилиями снимать эти барьеры", – сказал Дмитрий Козак. Министр Виролайнен подтвердила, что проблемы, которые обсуждались на предыдущем заседании, были решены. 

"В январе этого года мы подняли некоторые проблемы определенных компаний, и сегодня мы смогли поблагодарить сопредседателя за то, что эти они были ликвидированы", – заявила Виролайнен.

Как уточнила министр "Фонтанке", как правило, трудности, которые выносятся на обсуждение межправкомиссии, имеют юридический характер. Конкретные случаи министерство не раскрывает.

Виролайнен также отметила нацеленность России и Финляндии на открытые отношения, несмотря на напряженность между Россией и странами Запада. Проведённые в Петербурге 30 октября беседы, нацеленные на улучшение бизнес-климата, ликвидацию барьеров в торговле и налаживанию связей между компаниями "в той мере, в которой это сейчас возможно", министр назвала "полезными и выгодными". 

"Я предложила в дальнейшем сотрудничать в новых отраслях, например, в сфере климата, обращения с отходами и сокращения выбросов черной сажи, о которой шла речь между нашими президентами", – сообщила Виролайнен.

Как ранее писала "Фонтанка", Дмитрий Козак, в свою очередь, заявил о желании России включить в совместную программу два новых проекта, один из которых касается создания совместного инвестиционного фонда. По его словам, фонд "ВЭБ-инвестиции" ("дочка" Внешэкономбанка) заинтересован в партнёрстве с финскими фондами содействия развитию бизнеса и торговли.

Финская сторона пообещала подумать над предложением.

Справка:

Согласно данным последнего Барометра настроений финских компаний, работающих с Россией, финские предприятия отмечают рост проблем, связанных с таможней и бюрократией.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин "Кей"
30.10.2018 15:32

Подборка от КЕЙ. ТОП бюджетных планшетов до 20к рублей

Просмотр фильмов, чтение книг, работа с документами и серфинг в интернете – все это удобнее выполнять на планшете. КЕЙ расскажет про планшеты до 20 тыс. рублей, которые подойдут для повседневных задач.
ПАО «Группа ЛСР»
30.10.2018 15:13

Стартуют продажи квартир в новом доме ЖК «Цивилизации»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в доме №11 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого компания ведет в Невском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
30.10.2018 14:41

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Бинбанк» аккредитовало новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
«Главстрой-СПб»
30.10.2018 10:33

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.
ГК "КВС"
29.10.2018 17:10

В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.
ГК "КВС"
29.10.2018 16:50

Жителей «Континентов» ждет удивительный дизайн

Компания «КВС» совместно с архитектурной мастерской Цыцина разработала ландшафтный дизайн для ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
29.10.2018 16:19

Квартиры с видом на первозданный лес

С 25 октября открывается продажа квартир в корпусе «Лесной» микрорайона «Новое Сертолово». Проектом предусмотрен большой выбор интересных квартир и планировочных решений.
ГК «Эталон»
29.10.2018 15:44

Строительство первой очереди квартала «Галактика» выходит на финишную прямую

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к завершающему этапу строительства первой очереди квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Ленстройтрест
29.10.2018 15:41

ГК «Ленстройтрест» – в финале конкурса «Доверие потребителя» 2018

Завершен второй этап интерактивного голосования за финалистов XI конкурса «Доверие потребителя», которое состоялось в рамках выставки «Ярмарка недвижимости».
ПСК
29.10.2018 12:21

Холдинг «ПСК» увеличит портфель реализуемой недвижимости в три раза в течение шести месяцев

В течение IV-II кв. 2018-2019 гг. «Петербургская Строительная Компания» («ПСК») планирует вывести на рынок Санкт-Петербурга 230 000 кв. м жилой недвижимости бизнес-класса.
ПАО «Группа ЛСР»
29.10.2018 12:00

«Группа ЛСР» выводит на рынок новый проект «Ручьи» в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» объявляет о начале реализации масштабного проекта комфорт-класса «Ручьи», строительство которого началось в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В продажу выведен первый дом жилого комплекса. Стартовая цена квадратного метра от 79 тыс. рублей