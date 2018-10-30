Финский министр внешней торговли поблагодарила вице-премьера Козака за "устранение проблем" финских компаний

Министр внешней торговли Финляндии Анне-Мари Виролайнен от имени финских компаний поблагодарила заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака за устранение проблем, которые возникли у некоторых финских предприятий в работе с Россией. Об этом она 30 октября рассказала после завершения заседания российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которой она сопредседательствует вместе с Козаком.

"Работа межправкомиссии нацелена на продвижение товаров и услуг, инвестиций. Большую часть заседания мы посвятили проблемам конкретных компаний, с которыми они сталкиваются в ходе своей деятельности и на территории России, и на территории Финляндии. В задачи комиссии входит совместными усилиями снимать эти барьеры", – сказал Дмитрий Козак. Министр Виролайнен подтвердила, что проблемы, которые обсуждались на предыдущем заседании, были решены.

"В январе этого года мы подняли некоторые проблемы определенных компаний, и сегодня мы смогли поблагодарить сопредседателя за то, что эти они были ликвидированы", – заявила Виролайнен.

Как уточнила министр "Фонтанке", как правило, трудности, которые выносятся на обсуждение межправкомиссии, имеют юридический характер. Конкретные случаи министерство не раскрывает.

Виролайнен также отметила нацеленность России и Финляндии на открытые отношения, несмотря на напряженность между Россией и странами Запада. Проведённые в Петербурге 30 октября беседы, нацеленные на улучшение бизнес-климата, ликвидацию барьеров в торговле и налаживанию связей между компаниями "в той мере, в которой это сейчас возможно", министр назвала "полезными и выгодными".

"Я предложила в дальнейшем сотрудничать в новых отраслях, например, в сфере климата, обращения с отходами и сокращения выбросов черной сажи, о которой шла речь между нашими президентами", – сообщила Виролайнен.

Как ранее писала "Фонтанка", Дмитрий Козак, в свою очередь, заявил о желании России включить в совместную программу два новых проекта, один из которых касается создания совместного инвестиционного фонда. По его словам, фонд "ВЭБ-инвестиции" ("дочка" Внешэкономбанка) заинтересован в партнёрстве с финскими фондами содействия развитию бизнеса и торговли.

Финская сторона пообещала подумать над предложением.