Подборка от КЕЙ. ТОП бюджетных планшетов до 20к рублей

Магазин "Кей"

Просмотр фильмов, чтение книг, работа с документами и серфинг в интернете – все это удобнее выполнять на планшете. КЕЙ расскажет про планшеты до 20 тыс. рублей, которые подойдут для повседневных задач.

Lenovo Tab4 10 TB-X304L

Lenovo Tab4 10 TB-X304L оснащен ЖК-дисплеем с диагональю в 10,1 дюйма и разрешением в 1280 х 800 пикселей – хватит для просмотра фильмов в хорошем качестве. С точки зрения железа Lenovo Tab4 10 TB-X304L – это 4-ядерный процессор Snapdragon 425 с частотой в 1,4 Ггц, 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб и встроенной возможностью ее расширения. Планшет поддерживает работу с беспроводными мобильными сетями 3G и 4G.

Samsung SM-T590 Galaxy Tab A 10.5

Samsung SM-T590 Galaxy Tab A 10.5 можно назвать одни из лучших недорогих планшетов для дома. Его можно использовать в качестве смарт-дисплея – функция Daily Board позволяет выводить на экран фотографии, календарь или прогноз погоды.

Планшет оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 450, имеет 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной с поддержкой карт памяти. Благодаря технологии Dolby Atmos, вы сможете наслаждаться живым звучанием в наушниках или на сторонних звуковых устройствах. В планшете имеется целых 4 встроенных динамика, что встречается редко даже среди устройств высокого ценового диапазона.

Lenovo Phab 2 Pro PB2-690M

Lenovo Phab 2 Pro PB2-690M – это не просто планшет, а смартфон-планшет. Он стал первым планшетом, поддерживающим сервис Tango от Google с огромным количеством игр и приложений с дополненной реальностью. Наличие 4 камер (RGB-камера, «рыбий глаз», камера восприятия глубины для работы с 3D, фронтальная камера) позволяет пользователям проводить эксперименты с обычными фото и дополненной реальностью.

Lenovo Phab 2 Pro PB2-690M работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 652 и имеет 4 Гб оперативной памяти. Дисплей планшета-смартфона имеет диагональ в 6,4 дюйма и изогнутое 2,5D-стекло.

Huawei MediaPad T3 10 LTE

В отличие от большинства недорогих планшетов, Huawei MediaPad T3 10 LTE имеет алюминиевую заднюю крышку, что сразу добавляет ему солидности. Внутри планшета расположился 4-ядерный процессор Snapdragon 425, 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб физической. Визуальная часть поддерживается IPS-дисплеем с диагональю 9,6 дюймов и разрешением 1280 х 800. Huawei MediaPad T3 10 LTE станет отличным спутником в дороге с аккумулятором емкостью 4700 мАч.