В России отзывают «Датсуны», у которых подушка не по рулю

ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» отзывает на российском рынке несколько сотен автомобилей марки Datsun. Установленные на них подушки безопасности могут не соответствовать рулевому колесу.

Как сообщает 30 октября пресс-служба Росстандарта, под отзывную кампанию попали 211 автомобилей Datsun on-DO и mi-DO, выпущенных в период c 3 по 20 апреля 2018 года. Из-за несоответствия установленных на них рулевого колеса и модуля подушки безопасности в нем подушка может оказаться недостаточно надежно зафиксирована.

На всех попавших под отзыв автомобилях в дилерских центрах бесплатно проверят и при необходимости заменят рулевое колесо. Всех владельцев оповестят о необходимости предоставить машину дилеру по почте или телефону. А также проверить, попал ли автомобиль под отзыв, можно, сверив VIN-код с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.